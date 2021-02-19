Gündem Normalleşme kararını açıklayan ilk il Bartın oldu
BARTIN

Normalleşme kararını açıklayan ilk il Bartın oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin "Kademeli normalleşmeye geçeceğiz" açıklamalarının ardından ilk adım Bartın'dan geldi. Kentin Valisi Sinan Güler başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, normalleşme sürecine dair yeni kararlar aldı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar, aşılama çalışmaları ve vaka ile ölüm sayılarındaki düşüşün ardından kademeli olarak esnetilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının seyrine göre normalleşme adımlarını atıyoruz. Mart ayı aşı konusunda çok büyük adımlar atacağım bir ay olacak. Mart başından itibaren illerimiz dört gruba ayırıp düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak adlandıracağız. Kademeli normalleşmeye geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Kademeli normalleşme Mart'ta başlıyor

İlk normalleşme adımı Bartın'dan

Söz konusu açıklamaların ardından "normalleşme için" ilk adın Bartın'dan geldi.

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda yeni kararlar alındı.

Alınan kararlar kapsamında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim Pazartesi-Salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim Perşembe-Cuma günleri gerçekleşecek.

Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri sağlanacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

Bartın Üniversitesi’nde bahar dönemi teorik eğitimlerin Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek.

Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencilerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.

Öğrencilerin yurtlara kabul edilmeden önce gerek görülmesi halinde resen, istemeleri halinde ise takdiren PCR testleri İl Sağlık Müdürlüğünce yapılabilecek.

65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kaldırılacak.

Kafe, restoran, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı gibi kapalı veya evlere servis yöntemiyle çalışan işletmelerin açılıp açılmayacağının, açılacak ise hangi şartlarda açılacağına ise Sağlık Bakanlığının iller bazında belirleyeceği 4 kademeli risk (düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller) sınıflandırmasından sonra değerlendirmeye alınacak.

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100 bin kişide 44,69 kişi koronaya yakalandı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı illere göre koronavirüs haritasına göre Bartın'da 100 bin kişiden sadece 44,69'u koronavirüse yakalanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mart ayında kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz
OYNAT 02:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mart ayında kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Mart, aşılamada çok mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak Mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz' dedi.
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