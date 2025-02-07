Nüfusumuz 86 milyona dayandı

Türkiye'nin nüfusu, 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2023 yılı itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan ülke nüfusu geçen yıl 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye yükseldi. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (42 milyon 853 bin 110 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 811 bin 834 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2023'te binde 1,1 iken 2024'te binde 3,4'e çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2023'te yüzde 93 iken 2024'te yüzde 93,4 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,6'ya geriledi.

ÜLKEDEN EN FAZLA IRAKLILAR AYRILDI

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 48,3'ünü erkekler, yüzde 51,7'sini kadınlar oluşturdu. Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi. Türkiye'den 2024 yılında ayrılan yabancı sayısında 39 bin 488 kişi ile Iraklılar ilk sırada yer aldı. Ülkedeki Iraklı sayısı geçen yıl itibarıyla 217 bin 476'dan 177 bin 988'e geriledi. Afganistanlılar 24 bin 880 ile ikinci olurken, Türkiye'de ikamet eden söz konusu ülke uyrukluların sayısı 164 bin 131'den 139 bin 251'e düştü.

YAŞLI NÜFUS ARTTI, ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

Türkiye'nin 2007 ve 2024 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2023'te 34 olan ortanca yaş, 2024'te 34,4'e çıktı.

ERKEKLERDE HİÇ EVLENMEYENLERİN ORANI DAHA YÜKSEK

Türkiye'de 2009 ve 2024 yıllarında cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha çok olduğu saptandı. Evlilerin oranının 2009 ve 2024 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu hesaplandı. Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, yüzde 68,4 oldu.

İstanbul'a 45 bin kişi daha geldi

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, Başkent takip etti. Ankara'nın nüfusu, 5 milyon 803 bin 482 kişiden 5 milyon 864 bin 49 kişiye yükseldi. Listeyi İzmir, Bursa, Antalya takip etti. Bayburt, 83 bin 676 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu.







