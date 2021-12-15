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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'dan ekonomik OHAL iddialarına yanıt: Saçma sapan bir iddia

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Milyonların merakla beklediği asgari zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Şu aşamada rakam söylemek doğru olmaz. Müzakere devam ediyor" dedi. Ekonomik OHAL iddialarıyla ilgili net konuşan Kurtulmuş, "Saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Numan Kurtulmuşdan ekonomik OHAL iddialarına yanıt: Saçma sapan bir iddia
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'ın gündeme dair soruları yanıtladı. Asgafri ücretle ilgili değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Türkiye’de ekonomi hayatıyla ilgili ciddi şekilde işleyen mekanizma asgari ücret tespit komisyonudur. Bunun bir an önce açıklanması beklentiler için önemlidir. Çalışma Bakanlığı’mız saha araştırmalarını yaptı. İşçi ve işveren sendikalarının beklentileri masaya geldi. Biz en başından beri söylüyoruz herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret olacaktır. Vatandaşın alım gücünün takviye edilmesi bakımından Türkiye’de ciddi bir asgari ücret artışı yapılması gerekiyor. Beklentiler bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde belirlenecek. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir asgari ücret olmasıdır. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen tüm teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığı perspektifleri tartışılır ve hükümet tarafından ilan edilir." dedi.

EKONOMİK OHAL İLAN EDİLEBİLİR İDDİASI

Ekonomik OHAL iddiaları hakkında net konuşan Kurtulmuş, "Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin." ifadelerini kullandı.

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