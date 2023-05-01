Nurettin Canikli: Yedili Masa mutabakat metni taahhütleriyle ulus devletini tehdit ediyor

1. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bağımsız para ve maliye politikası izleyemeyeceği için fiilen devre dışında kalır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanma ve faiz politikasından, gelir ve harcama politikasına kadar hiçbir konuda kendi hür iradesiyle karar alamaz ve uygulayamaz. Sadece genel politika çerçevesi değil en ayrıntılı konular dahi İMF tarafından gönderilen uzmanlar tarafından, ‘gözden geçirme’ toplantıları üzerinden kontrol edilmekte, karara bağlanmakta ve onaylanmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem eğer IMF ile stand-by mutabakatına bağlı olarak yürütülen bir dönem olsaydı, EYT problemini çözen düzenleme yapılamazdı, asgari ücretlere yapılan yüksek oranlı artışlara IMF tarafından izin verilmezdi, en düşük emekli maaşlarına yapılan zamlar gerçekleştirilemezdi ve depremzedeler için yapılan sosyal içerikli harcamaların büyük bölümü hayata geçirilemezdi.