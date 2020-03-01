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POLİTİKA

O adam benim babam!

İdlib şehitlerinin 26’sı dün sonsuzluğa uğurlandı. Arkalarında yarım kalan hikayeler bırakan şehitler, memleketlerinde toprağa verildi. Onbinlerin katıldığı cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu. Adanalı şehit Uzman Çavuş Selman Cankara’nın oğlu küçük Uygur, annesinin kucağında herşeyden habersiz babasının tabutuna baktı. Şehidin annesi, Hatice Cankara “Ben şimdi kimin yollarını gözleyeceğim kuzum” diye ağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adanalı şehit Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara’nın (26) 1,5 yaşındaki oğlu Uygur, törendekileri gözyaşlarına boğdu.
Adanalı şehit Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara’nın (26) 1,5 yaşındaki oğlu Uygur, törendekileri gözyaşlarına boğdu.

İdlib’deki alçak saldırıda şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlandı. Önceki gün P.Uzm.Onbaşılar Halil İbrahim Akkaya’nın Osmaniye, Güven Kurtulmuş’un Bitlis ve Tnk.Söz. Er Cuma Bağatur’un Batman’da toprağa verilmesinin ardından dün de diğer yiğitler memleketlerinde defnedildi. P.Yzb. Süleyman Şahin Afyonkarahisar’da, P.Teğmenler Bayram Olgun Konya, Mustafa Bayrakdar Hatay’da, P.Asb.Kd.Çvş. Akif Akçadağ Kahramanmaraş, P.Asb.Çvş. Muharem Öğütcü Bingöl, Sağ.Asb.Açvş. Mehmet Muhammet Akay Mersin, Sağ.Asb. Açvş. Muhammed Ali Özer de Hatay’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Uzman Çavuşlar Selman Cankara Adana, Adem Akın Tokat, Tolga Can Yılmaz Zonguldak, Ali Turgut ise Uşak’ta son yolculuklarına uğurlandı.

İDLİB ESED’E MEZAR OLACAK

Yüzbinlerce kişinin memleketlerinde son yolculuğuna uğurladığı Uzman Onbaşılar İbrahim Tüzel Mersin, Batuhan Tank Osmaniye, Turgut Burkay Korkmaz Antalya, Ali Taşöz Kayseri, Ahmet Saygılı Kahramanmaraş, Recep Bekir Tekirdağ, Ahmet Alpaslan İzmir, Tayfun Pekel Samsun, Emin Yıldırım Hatay, Osman Ak Mersin, Birhan Er Tekirdağ, Nihat Kara Tekirdağ, Veysel Günay Gaziantep, Emre Baysal İstanbul, Mehmet Orhan ise Adıyaman’da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Türkiye’yi yasa boğan cenaze törenlerinde dev Türk bayrakları açan vatandaşlar, cami çıkışlarında “Her Türk asker doğar”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Askere uzanan eller kırılsın” ve “İdlib, Esed’e mezar olacak” sloganları attı.

O benim babam!

Adanalı şehit Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara’nın (26) 1,5 yaşındaki oğlu Uygur, törendekileri gözyaşlarına boğdu.
  • 34 askerin şehit düştüğü alçak saldırı, küçük Uygur’ı da yetim bıraktı. Adanalı şehit Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara’nın (26) Sabancı Merkez Camii’ndeki cenaze töreni yürekleri dağladı. Oyuncaklarıyla oynayan şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygur, törendekileri gözyaşlarına boğdu. Oğlunun tabutuna sarılan acılı annesi Hatice Cankara ise “Ben şimdi kimin yolunu gözleyeceğim?” diye ağıt yaktı.

Ben de böyle geleceğim

Şehit Turgut Burkay Korkmaz’ın 7 yaşındaki kardeşi Muhammet Erol, arkadaşlarının yardımıyla aracın kenarına tutunup, ağabeyinin tabutunu okşadı.

23 yaşındaki Antalyalı şehit Turgut Burkay Korkmaz’ın 2 hafta önce izin için Finike’ye geldiği, televizyonda şehit haberi izlerken annesi Fatma Korkmaz’a, “Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama” dediği ortaya çıktı. Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Muhammet Erol, arkadaşlarının yardımıyla aracın kenarına tutunup, ağabeyinin tabutunu okşadı. Kardeşin gözyaşları herkesi ağlattı. 4 kardeş olan şehidin İdlib görevinden sonra evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Bugün senin bayramın

Şehit P.Teğmen Bayram Olgun’u son yolculuğuna Konya’da onbinlerce kişi uğurladı.
  • İdlib şehidi P.Teğmen Bayram Olgun’u son yolculuğuna Konya’da onbinlerce kişi uğurladı. Törende şehidin annesi Döne Olgun, “Bayram’ım bugün senin bayramın. Bayramım, al bayraklara büründün” diye gözyaşı döktü. Acılı anne, şehidin askeri üniformalarını giyen kardeşleri Osman, Fadile ve Ülfet Olgun ile Esma Yılmaz Türk bayrağı serili tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce sözlendiği Ayca Savrin de yasa boğuldu.

Şehitler tepesi boş kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Emre Baysal'ın tabutu başında.

Şehit Emre Baysal’ın İstanbul Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Namazdan sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Kutlu bir mücadelede şehit oldu. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır” dedi. Erdoğan daha sonra Baysal’ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Emre Baysal’ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşı da cenaze törenindeydi. Kolu ve başından yaralanan gazi Resul Uysal, şehit yakınlarının yanında oturdu.

SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİNE GEÇİT YOK

  • Suriye’den gelen şehit haberlerinin ardından terör örgütü YPG/PKK sempatizanlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar kan dondurdu. PKK yandaşları şehitlerin ruhuna saygısızlık etmekle kalmadı, asılsız haberlerle bilgi kirliliği de oluşturdu. Gaziantep’te provokatif paylaşımlar yapan 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, Türk milleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından işlem başlatılan bu kişilerden 6’sının gözaltına alındığı belirtildi.

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