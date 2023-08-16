O doktorlara inceleme

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği skandalla ilgili harekete geçti. 18 yaş altındakilerin cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili fakülte öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin çok yönlü inceleme başlatıldığı bildirildi. İstanbul Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan 11 doktor ve öğretim görevlisinin 18 yaşın altındaki 22 çocuğa tıbbi ve kanuni ilkelere aykırı olarak cinsiyet değişikliği ameliyatına onay verdikleri ve aynı çocuklara ergenlik durdurucu haplar verdikleri iddia edildi. Hatta kanuni ve tıbbi etiğe aykırı olduğu söylenen ve çocuklara yapılan işlemler ile neticelerine 11 doktor tarafından kendi imzalarıyla bir makalede de yer verildi.