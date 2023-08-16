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O doktorlara inceleme

İstanbul Üniversitesi, kadrosundaki 11 doktorun 22 çocuğa hormon tedavisi uygulayarak ve ameliyatla destekleyerek cinsiyetlerini değiştirdiği haberleri üzerine inceleme başlattı.

04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İnceleme başlatılan doktorlar

İnceleme başlatılan doktorlar

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği skandalla ilgili harekete geçti. 18 yaş altındakilerin cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili fakülte öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin çok yönlü inceleme başlatıldığı bildirildi. İstanbul Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan 11 doktor ve öğretim görevlisinin 18 yaşın altındaki 22 çocuğa tıbbi ve kanuni ilkelere aykırı olarak cinsiyet değişikliği ameliyatına onay verdikleri ve aynı çocuklara ergenlik durdurucu haplar verdikleri iddia edildi. Hatta kanuni ve tıbbi etiğe aykırı olduğu söylenen ve çocuklara yapılan işlemler ile neticelerine 11 doktor tarafından kendi imzalarıyla bir makalede de yer verildi.


HUKUKİ, ETİK VE AKADEMİK İNCELEME

Skandalın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı, 18 yaş altındakilerin cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili fakülte öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin çok yönlü inceleme başlatıldığını duyurdu. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.


#doktor
#inceleme
#cinsiyet değişikliği
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