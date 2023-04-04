O restorana seccade baskını

Belediye ekipleri, restoran yetkililerine ‘fotoğrafın çekildiği odanın nerede olduğunu ve kıblenin yönünü’ sorgulayarak, partiye yönelik sözde bir komplo olup olmadığını araştırdı. Restoran yetkililerinin belediye ekiplerine; ‘Fotoğrafın çekildiği yerin aslında müdürün odası olduğunu, kendilerinin gün içerisinde odada namaz kıldığını, seccadenin de bu yüzden açık bırakıldığını’ ifade ettiği öğrenildi.