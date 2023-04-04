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O restorana seccade baskını

Kılıçdaroğlu’nun davetli olduğu iftarda partililerle seccade üzerinde ayakkabıyla poz vermesi CHP’de paranoyaya yol açtı. CHP’li Ataşehir Belediyesi’nden ekipler pazar günü restoranı teftişe gitti. Belediye fotoğrafların çekildiği odayı ve kıblenin yönünü sorup, Kılıçdaroğlu’na komplo kurulup kurulmadığını öğrenmeye çalıştı.

Burak Doğan
04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayakkabı ile seccadeye bastığı fotoğraf.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayakkabı ile seccadeye bastığı fotoğraf.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cuma akşamı eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun davetlisi olarak gittiği iftarda seccadeye ayakkabıyla basması CHP’de paranoyaya yol açtı. Restoranın yer aldığı Ataşehir’in CHP’li belediyesinden ekipler Pazar günü söz konusu restoranı teftişe gitti. Fotoğrafın çekildiği restorana giden Yeni Şafak ekipleri, CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin olaydan 2 gün sonra, söz konusu restorana teftişe gittiğini öğrendi.

PERSONEL NAMAZ KILIYORDU

Belediye ekipleri, restoran yetkililerine ‘fotoğrafın çekildiği odanın nerede olduğunu ve kıblenin yönünü’ sorgulayarak, partiye yönelik sözde bir komplo olup olmadığını araştırdı. Restoran yetkililerinin belediye ekiplerine; ‘Fotoğrafın çekildiği yerin aslında müdürün odası olduğunu, kendilerinin gün içerisinde odada namaz kıldığını, seccadenin de bu yüzden açık bırakıldığını’ ifade ettiği öğrenildi.

ODA TAMAMEN KAPATILDI

Teftişin ardından restoran yetkilileri, namaz kılmak için kullanılan odayı kilitledi. 200 kişilik iftar verilen restoranın, programın yapıldığı gün çok kalabalık olduğunu ifade eden restoran yetkilileri, kişi sayısının fazla olmasından dolayı restoranda bulunan bölümleri kaldırıp genişletildiğini anlattı. Belediye ekiplerinin teftişinin ardından seccadenin bulunduğu odanın tamamen kapatıldığı iddia edildi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#seccade
#İsmail Müftüoğlu
#CHP
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