Ödülü isimsiz kahramanlara adadı

TRT World Citizen Ödülleri’nde “Yılın Dünya Vatandaşı” ödülü, 6 Eylül 2024’te Nablus’ta bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi’ye verildi. Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi, ödül töreninde duygulu bir konuşma yaptı. Baba Eygi, ayakta alkışlanan konuşmasında kızının ödülünü mazlumlar için Filistin’e giden isimsiz kahramanlara adadı.

HEP MAZLUMLARIN YANINDA DURDU

Baba Eygi şöyle konuştu: “Ayşenur kısa süren hayatını adı gibi yaşadı. İsmini türkülerden, şiirlerden aldı ve hayatını da öyle yaşadı. Büyüdükçe özgürlüğü adaleti ve eşitliği kendisine ilke edindi. Mazlum olan, ezilen herkesin her zaman yanında yer aldı. Myanmar’ı Avustralya’yı İtalya mülteci kamplarını, ölüme terk edilmiş, savaş mağduru, yaşlı ve hastaların yardımına gönüllü olarak gitti. Hayatı boyunca zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmayı tercih etti. ‘Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba’ diyerek gittiği Filistin’de şehit oldu. Bu ödülü Ayşenur adına alırken, aynı Ayşenur gibi düşünerek, ‘Bu zulüm karşısında birilerinin bir şeyler yapması gerek’ diye düşünerek Ayşenur gibi Filistin’e giden adını, ismini bilmediğim cesur yürekli insanlara da adıyorum.”

KÖTÜLÜK SIRADANLAŞTIRILDI

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Nazi Almanyasında o dönemin savaş suçlarını ifade etmek için formüle edilen “kötülüğün sıradanlaşması” kavramının bugünü de izah eden bir kavrama dönüştüğünü belirtti. Altun, şunları kaydetti: “Bugün de İsrail’in Filistin’de işlediği suçları, büyüttüğü soykırım politikasını ve buna karşılık bütün dünyanın, küresel anlamda birçok Batılı hükümetin sessizliğini ifade etmek için kullanıldı. Bugün baktığınızda Filistin’deki soykırım bütün dünyanın gözleri önünde cereyan etmesine rağmen, bu kötülük insanlığın vicdanını kanatmasına rağmen, uluslararası sistem nazarında bu kötülük sıradanlaştırılmış, normalleştirilmiş durumda” dedi.

HASTANE YÖNETİCİSİNE ÖZEL ÖDÜL

TRT Dünya Vatandaşı Ödülleri’nde Şehit Eygi’nin yanı sıra “İletişimci” kategorisinde Azima Dhanjee ve Arhum Ishtiaq, “Eğitimci” kategorisinde Rana Dajani ve “Gençlik” kategorisinde Helene Ba ödüle layık görüldü. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, savaş ve çatışma bölgelerinde binlerce çocuğun hayatını kurtaran Palestine Children’s Relief Fund (PCRF) kurucusu Steve Sosebee’e verildi. Bu yıla özel olarak verilen “TRT Özel Ödülü” ise Suriye’deki savaş sırasında bir hastaneyi yöneten Dr. Amani Ballour’un oldu.







