Ödünç üyelere dön emri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' dayatması sonrası Altılı Masa'yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni bir açıklama geldi. Gazeteci Sevilay Yılman'a yaptığı açıklamada masadan kalkmadığını, kaldırıldığını belirten Akşener, "Eğer masa ya da Kemal Bey, benim değil milletin bu talebine 'Olur' derse, hiç sektirmeden, gurur yapmadan masaya dönerim." dedi