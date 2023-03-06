Ödünç üyelere dön emri

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.
2018 seçimlerinde CHP’nin, İYİ Parti’nin seçime girmesini sağlamak için 15 milletvekili göndererek destek verdiği ve kamuoyunda “ödünç vekil” olarak yankılanan iş birliğinin, belediye meclis ayağı da 6’lı Masa’daki son krizin ardından çatırdıyor.
YAVAŞ RAHATSIZLIĞI
İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Meclisi’nde grup kurabilmesi için yerel seçim sonrasında bu partiye geçen CHP’li üyelerin partilerine dönmek üzere İYİ Parti’den istifa etmeye başladığı belirtiliyor. İstifaların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a haber verilmeksizin gerçekleşmesinin rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor.
2-3 İSİM DAHA VAR
147 üyeden oluşan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İYİ Parti Grubu’nun 11 üyesi bulunuyor. İddialara göre Selim Çırpanoğlu’nun istifasıyla bu sayının 10’a gerilediği belirtiliyor. Çırpanoğlu’nun yanı sıra İYİ Parti’den istifa edecek 2-3 CHP kökenli belediye meclis üyesinin daha bulunduğu ileri sürülüyor. Üçün altına gerilemedikçe İYİ Parti, büyükşehirdeki grubunu koruyabilecek.
DENGELER DEĞİŞMEZ
Gelişmeleri yakından takip eden AK Parti kaynakları istifaların belediye meclisindeki dengeler üzerinde bir etkisi olmayacağını bildirdi. CHP-İYİ Parti’nin belediyede birbirine düşebileceği dikkat çekiliyor. Belediye meclisinde çoğunluk, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti-MHP’ye ait. 147 üyeli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti’nin 88, MHP’nin ise 19 üyesi bulunuyor.