Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu halka 10 bin zeytin ağacı fidanı dağıttı

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın belediyeye bağışladığı 10 bin zeytin ağacı fidanını halka dağıttı.

Yeşil Of'un daha da yeşil olması için belediye tarafından 10 bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Sarıalioğlu, kampanyasının ilk dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Sarıalioğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak tarafından belediyemize ücretsiz olarak gönderilen fidanları sizlerle buluşturuyoruz. Haydi hep birlikte 10 bin zeytin ağacını toprak ile buluşturalım. Şimdi #GeleceğeNefes olma vakti.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu

Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, belediye olarak yaptıkları açıklamada sabah akşam iki zeytin yaprağını koparıp ağızda sakız gibi uzun bir süre çiğnemeyi, sonra da bu yaprakları yutmayı tavsiye ettiklerini belirtti. Açıklanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca dilerseniz zeytin yaprağı çayı alıp günde 2-3 bardak içmeniz durumunda koronaya yakalanmama veya yakalanılması durumunda kolay atlatma imkân ve ihtimalini sizlere hatırlatmak isteriz. Bunun yanı sıra sıhhatli bir hayat için zeytin ve sızma zeytinyağını hayatımızın vazgeçilmez hâline getirmenizi tavsiye ederiz. Su bardağına 2 tatlı kaşığı zeytin yaprağı tozu ekleyin. Üzerine kaynar su döküp ağzını kapatın, 10-15 dakika demlenmesin sağlayıp sonra afiyetle içiniz."

OYNAT 04:37 Zeytin yaprağındaki mucize: Koronavirüsle savaşıyor Faydaları saymakla bitmeyen ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen zeytinin kendisi kadar yaprağı da insan vücudu için tam bir şifa kaynağı. Zeytin yaprağını çiğneyerek ya da çay olarak tüketilmesi takdirde koronavirüse karşı koruyucu olduğunu söyleyen Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, “Zeytin yaprağının çay olarak günde üç kere sabah, öğlen, akşam içildiğinde kovidin viral aktivitesini azalttığı bulunmuş” dedi. Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl da “halk hekimliği arasında zeytin yaprağının ağızlardaki yaralara, aftlara, uçuklara karşı çiğnenerek kullandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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