Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, dün iki aile daha katıldı. Eylem yapan ailelerin sayısı 15’inci gününde 37’ye yükseldi.

KURBANLIĞINI HAZIRLAMIŞTIM

Ağrı’dan gelen baba Salih Gökçe, oğlu Mehmet’in yaklaşık 4 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek, “İstanbul’da çalışıyordu. Beni telefonla aradı ‘baba geleceğim’ dedi. Ondan sonra telefonu kesildi. Aramama rağmen ulaşamadım. Oğlum 20 gün sonra asker olacaktı, dağa kaçırdılar. Kurbanlığını hazırlamıştım, gelip askere gidecekti” dedi.

OĞLUM SURİYE’DE

Oğlunun İstanbul’un Yenidoğan semtinden kaçırıldığını aktaran Gökçe, “İstanbul Yenidoğan’dan götürmüşler. O günden sonra kendisine ulaşamadım. Akçakale’ye kadar gittim. Suriye’de savaş vardı, o nedenle geçemedim geri döndüm. HDP’li milletvekili ve belediye başkanlarının çocukları neden gitmiyor? Oğlumun Suriye’de olduğuna eminim. Araştırdım, biliyorum Suriye’de olduğunu” ifadelerini kullandı.

KIZIM EVİNE DÖN

Baba Cabir Taş, kızının bulunmasını istiyor.

İstanbul’da yaşayan Cabir Taş, yaklaşık 4 yıl önce 14 yaşındaki kızı Ece’nin bulunması için eyleme katıldı. Kızının çalıştığı tekstil atölyesinden öğle molasında çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyen Taş, “Kobani’ye götürüldüğünden şüpheleniyorum. 4 yıldır yüreğim yanıyor” diye konuştu. Taş, “Bir umut, bir ışık bulurum ya da kızım bana ulaşır. Kızım evine dön benim kapım sana ardına kadar açık” dedi.

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Oğlum gel, Türk adaletine sığın

Baba Salih Gökçe, oğluna devletin şefkatli kollarına gelmesi çağrısında bulunarak, “Gel, Türk adaletine sığın. Türk adaleti her zaman için arkanızdadır. Asker, polis ve herkes bize destek sunuyor. Oğluma sesleniyor ve rica ediyorum; her ne olduysa oldu ama artık gel. Gittikten sonra onunla hiç görüşemedim. Bazen özel numaradan telefonlar geliyor ancak kimse konuşmuyor” diye konuştu.

İngiliz vekiller PKK’LILARLA

İngiliz heyette milletvekilleri Adam Holloway ve Lloyd Russell-Moyle yer aldı.

İngiltere’den bir grup siyasetçi, Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK’yı ziyaret etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi’nden siyasetçilerin yer aldığı 13 kişilik heyet, önceki akşam saatlerinde Kamışlı kentini ziyaret ederek burada YPG/PKK’lı teröristlerle bir araya geldi.

DESTEK SÖZÜ VERDİLER

Heyette bulunan siyasetçiler arasında, Muhafazakar Partiden milletvekili Adam Holloway ve İşçi Partisi milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle yer aldı. Heyet ile teröristler arasında yapılan görüşmede, terör örgütü YPG/PKK’ya destek sözü verildiği öğrenildi. İşçi Partisi milletvekillerinden oluşan bir heyet, geçen sene de Kamışlı kentini ziyaret ederek YPG/PKK’lı teröristlerle görüşmüştü. İngiltere ayrıca geçen ay YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.