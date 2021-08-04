OGM'den CHP'li Belediye Başkanı'nın 'izin' algısına yanıt: Helikopter kiralama talepleriyle ilgili izin gerekliliği söz konusu değil

Türkiye, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yurt genelinde devam eden yangınlarla ilgili yaptığı son durum açıklamasında, "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangının en çok etkilediği iller arasında başı çeken Antalya'da, Manavgat ve Gündoğmuş'ta alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Sosyal medyada ise, muhalefet partilerinden sanatçılara birçok isim, Türkiye'yi hedef alarak dünyaya şikayet ediyor.

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CHP'li Uysal'dan 'mevzuat' iddiası: Bakanlıktan onay bekliyoruz

Son olarak Antalya'ya bağlı Muratpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'izin' algısı üzerinden hükümeti hedef aldı.

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Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelindeki yangınlara müdahale etmek için bir helikopter kiraladıklarını fakat Tarım ve Orman Bakanlığından izin beklediklerini öne sürdü.

Değerli Komşularım, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak bir yangın helikopteri kiralayabilmek için her türlü bağlantı ve teyitleşmeyi tamamladık. Dün ( 2 Ağustos ) saat 18:49 itibariyle mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin istedik, izin bekliyoruz. — ÜMİT UYSAL (@Av_umituysal) August 3, 2021

OGM'den CHP'li Belediye Başkanı'nın 'izin' algısına yanıt: İzin gerekliliği söz konusu değil

Uysal'ın iddialarına bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünden yanıt geldi.

OGM'den yapılan açıklamada, "Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın helikopter kiralama taleplerine ilişkin olarak, ilgili devlet kurumlarından izin gerekliliği söz konusu değildir. Kiralama talepleri kendi inisiyatiflerinde olup, kiralanması halinde Yangın Yönetim Merkezi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir." denildi.

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Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın helikopter kiralama taleplerine ilişkin olarak, ilgili devlet kurumlarından izin gerekliliği söz konusu değildir.



Kiralama talepleri kendi inisiyatiflerinde olup, kiralanması halinde Yangın Yönetim Merkezi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir. pic.twitter.com/lsjf47q2XF — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 4, 2021