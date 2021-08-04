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ANTALYA

OGM'den CHP'li Belediye Başkanı'nın 'izin' algısına yanıt: Helikopter kiralama talepleriyle ilgili izin gerekliliği söz konusu değil

Antalya'ya bağlı Muratpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal, kent genelindeki orman yangınlarına müdahale etmek için helikopter kiralama anlaşması imzaladıklarını fakat Tarım ve Orman Bakanlığından 'izin' beklediklerini öne sürdü. Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamada, "Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın helikopter kiralama taleplerine ilişkin olarak, ilgili devlet kurumlarından izin gerekliliği söz konusu değildir." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​OGMden CHPli Belediye Başkanı Ümit Uysalın izin algısına yanıt: Helikopter kiralama talepleriyle ilgili izin gerekliliği söz konusu değil
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal

Türkiye, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yurt genelinde devam eden yangınlarla ilgili yaptığı son durum açıklamasında, "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangının en çok etkilediği iller arasında başı çeken Antalya'da, Manavgat ve Gündoğmuş'ta alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Sosyal medyada ise, muhalefet partilerinden sanatçılara birçok isim, Türkiye'yi hedef alarak dünyaya şikayet ediyor.

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Son olarak Antalya'ya bağlı Muratpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'izin' algısı üzerinden hükümeti hedef aldı.

Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelindeki yangınlara müdahale etmek için bir helikopter kiraladıklarını fakat Tarım ve Orman Bakanlığından izin beklediklerini öne sürdü.

OGM'den CHP'li Belediye Başkanı'nın 'izin' algısına yanıt: İzin gerekliliği söz konusu değil

Uysal'ın iddialarına bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünden yanıt geldi.

OGM'den yapılan açıklamada, "Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın helikopter kiralama taleplerine ilişkin olarak, ilgili devlet kurumlarından izin gerekliliği söz konusu değildir. Kiralama talepleri kendi inisiyatiflerinde olup, kiralanması halinde Yangın Yönetim Merkezi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir." denildi.

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