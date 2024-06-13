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Öğrenci başarısında ‘kıdem’ farkı

Milli Eğitim Bakanlığı ‘öğretmen akademisi’yle ilgili çalışmalarında öğretmenlerin kıdem farkını mercek altına aldı. Öğretmenin kıdem yılı arttıkça öğrencilerin başarısının da arttığı tespit edildi. Tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak öğretmen akademileri ile bu puan farkının ortadan kalkması sağlanacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:16 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Öğretmen adayları için akademi hazırlıklarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı, bir taraftan da öğrenci başarısında öğretmenlerin kıdem farkını inceliyor. Bakanlık TİMSS-2019 verileri ile öğretmen kıdeminin öğrenci başarısına etkisini hesap etti.

KIDEM BAŞARIYI ARTIRIYOR

Buna göre öğretmenin kıdem yılı arttıkça öğrencilerinin her testteki başarısının da arttığı tespit edildi. Sınav sonuçlarına göre, Türkiye’deki 5 yıllık öğretmenler ile 20 yıllık öğretmenlerin başarı farkı fen testinde 62 puana ulaşıyor. Bu fark Japonya’da -1, Kore’de 11, Singapur’da 12, İngiltere’de 13 puan.

JAPONYA’DA YENİLER DAHA VERİMLİ

Aynı sınavın matematik testinde kıdem farkı Türkiye’de 92 puan, Japonya’da -4 puan, Kore’de 11 puan, Finlandiya’da 13 puan. Yani Türkiye’de 20 yıllık bir öğretmenin verdiği eğitim ile 5 yıllık bir öğretmenin verdiği eğitim arasında büyük oranda kalite farkı bulunuyor.

YETERLİLİKLERİ REVİZE EDİLECEK

Tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak öğretmen akademileri ile bu puan farkının ortadan kalkması sağlanacak. Bakanlık incelediği dünya örneklerinde, lisans eğitiminden sonra direkt öğretmenliğe atayan ülkenin olmadığını tespit etti. Akademide öğretmenlerin istihdam sürecinin yanı sıra hizmet içi eğitimde mesleki yeterlilikleri de güncel gelişmelere göre revize edilecek.



#MEB
#Eğitim
#Aktüel
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