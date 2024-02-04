Öğrenciler gezerek öğrenecekler

Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri yakından tanıması için okul içi ve okul dışı etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda yeni eserlerin, bilim, kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin tanıtımı yapılacak. Müze ve ören yerleri, tarihi eserler ve camiler, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversiteler gibi şehirlerin tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesi sağlanacak. Öğrencilerin bu gibi faaliyetleri, öğretmenleri tarafından değerlendirmeye tabii tutulacak.