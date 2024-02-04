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Öğrenciler gezerek öğrenecekler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin bilimsel, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal ve toplumsal hizmet gibi alanlarda etkinliklere katılım oranını artırmak istiyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 00:52 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri yakından tanıması için okul içi ve okul dışı etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda yeni eserlerin, bilim, kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin tanıtımı yapılacak. Müze ve ören yerleri, tarihi eserler ve camiler, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversiteler gibi şehirlerin tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesi sağlanacak. Öğrencilerin bu gibi faaliyetleri, öğretmenleri tarafından değerlendirmeye tabii tutulacak.



#MEB
#Eğitim
#Öğrenci
#Aktüel
35 dakika önce
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