​Öğrenciler kantinde yeni dönem başlattı

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için okul kantinlerindeki gıdalara getirilen çalışma eylülde uygulamaya geçecek. Bu uygulamayı Erzurum Bağbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi’den eğitim gören 16 öğrencinin Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurusu başlattı. Lise öğrencileri, Kamu Denetçiliğine yaptıkları başvuruda okul kantininde satılan ürünlerin kalitesinin ve güvenliğinin artırılmasını ve sağlıklı beslenme haklarının güvence altına alınması talep etti.

TAVSİYE KARARI

Kamu Denetçiliği Kurumu değerlendirmesinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne atıf yaptı. Çocukların sağlık hakları ve sağlık hakkının alt bileşeni olan beslenme hakkıyla ilgili olduğunu bu başvurunun ve bu hakların güvence altına alınması, sağlıklı gelişimlerinin temin edilmesi ve okul kantinlerinin öğrencilere sağlıklı beslenme imkanlarını sunmasının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığına yönelik tavsiye kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı da Tarım Orman ve Sağlık Bakanlıkları ile protokol imzalayarak “okul gıdası” uygulamasının altyapısını oluşturdu. Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için okul kantinlerindeki gıdalara getirilen “okul gıdası” logosu zorunluluğu eylülde uygulamaya geçecek.

6 Eylül tarihinden itibaren okullardaki kantin, kafeterya, yemekhane, büfe gibi gıda işletmelerinde hazır ambalajlı gıdalarda bu logo bulunacak.