​ Öğrencilere Almanya’dan diploma fırsatı geliyor

Berlin International Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığında hayata geçirilen ‘Dual Up’ sistemi, BAU’da düzenlenen programla tanıtıldı. Programa, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann ve çok sayıda davetli katıldı. AB sınırları içerisinde kabul gören bir diploma fırsatı sunan ‘Dual Up’ sistemi, Türkiye’deki tüm lisans mezunu öğrencilere açık. Aranan tek şart ise öğrencinin eğitim gördüğü bölümden denklik alması. BAU öğrencilerinin ise tam denklikle öğretim görebileceği sistem, 4 yıllık lisans eğitimini ve Almanya’da 1 yıllık eğitimi kapsarken, öğrencilere yüzde 25 oranında burs da verilecek. İşletme, Uluslararası Ticaret, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Finans, İletişim Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında eğitim alan öğrencilerin faydalanabilecek.

“Sistem bütün yurtdışında kurulan programlar için geçerli”

Sistemin tanıtım lansmanında konuşan Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann, “Programımızın öğrenciler için bazı amaçları var. Bunlardan ilki öğrencilerin burada kazandığı diplomaların üzerine bizim üniversitemize gelip okuyarak, ek bir diploma kazanması. İkinci amacımız burada üniversite eğitimini tamamlamış bir öğrenci, yurt dışında yüksek lisansa başlayıp çalışmalarını ilerletmek isteyebilir. Böylelikle bizim programımıza gelip, 1 sene okulumuzda okuyarak yüksek lisans eğitimi alabilecekler. Üçüncüsü ise 18 ay boyunca sadece Berlin gibi güzel bir şehirde vakit geçirebilirsiniz ama şunu asla unutmayın bu program basit bir program değil, zor bir program kesinlikle çalışmayı gerektirir. Bizim programımızın en büyük avantajı, bütün yurt dışında kurulan programlar için geçerli olması. Almanya’ya gelip dilimizi, sosyal hayatımızı, kültürümüzü daha yakından tanıma şansına sahip olabilir öğrenciler” şeklinde konuştu.

“Kişiye özel program hazırlayabiliriz”

Avrupa’daki iş dünyasında yer almayı isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulanan Klingemann, “Avrupa’da çalışmak isteyen öğrencilere şunu öneriyorum; öncelikle gelmeden önce bizi arasınlar ve ne yapmak istediklerini anlatsınlar. Böylelikle danışman hocalarımız, kendilerine uygun program çıkarabilir. Örneğin; öğrenci, akademik alanda ilerlemek istiyorsa aka yeteri kadar hazır hissetmiyorsa kendisini veya becerilerinin yeterli olmadığını düşünüyorsa onlara özel programlar hazırlayabiliriz” dedi.

AB ülkelerinde çalışma ve oturma izni hakkı

Berlin İnternational Üniversitesi ile kurumsal bir iş birliğine gidildiğini söyleyen BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Dual Up sistemi hakkında şunları söyledi; “Bu program İletişim, Mimarlık ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemizdeki 8 program için geçerli. Öğrenci de aranan kriter ise öncelikle mezun olması. İkincisi biz kurumsal iş birlikleri yaptığımız için öğretim programları arasında denkliği oluşturduk. Birseysel olarak başvurulduğu zaman biz zaten onların okuyacakları dersleri ve tüm süreçlerini baştan tanımlamış olduk. Oranın kabul şartlarını geçtikten sonra, 1 yıl bu ek dersleri alarak mezun olabilirler. Bu diplomanın öğrencilere en önemli faydası, Bahçeşehir Üniversitesi diplomasının yanı sıra bir ikinci diploma daha almaya hak kazanıyor olmaları ve bu üniversitenin Alman yasalarına göre tanınan bir üniversite olması. Bu yüzden bu diplomayla beraber 18 ay Almanya’da ve dolayısıyla AB ülkelerinde çalışma ve oturma izni hakkına otomatik olarak sahip oluyor. Dual-Up programı sadece bizim üniversitemiz öğrencilerine değil, tüm Türkiye’deki gençlerimiz için de açtık. Yalnız Bahçeşehir Üniversitesi mezunlarımız, yüzde 25 burs imkanından faydalanacaklar. Öğrencilere verdiğimiz en önemli fırsat, BAU Global ağımızın içinde 1 yıl daha okuyarak, Alman yasalarına göre uygun bir diploma daha almasını sağlamak. Böylece öğrenci hem buradaki 4 yıllık üniversitesini biterecek hem de 1 yıl okuyarak Almanya’daki 4 yıllık eğitime karşılık gelen bir diplomayı daha almaya hak kazanacak”

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Öte yandan, öğrencinin bir üniversiteden aldığı derslerin, dünyadaki geçerliliği konusunda da problemler ise hala devam etmekte. Türkiye’deki öğrencilerin önlerindeki bu engeli aşmayı hedefleyen ‘Dual Up’ sayesinde, öğrenciler AB sınırları içinde iş bulma, sosyal haklara sahip olmaya ve AB vatandaşlığına kadar birçok hakkı kendi isteği doğrultusunda edinebilecek.