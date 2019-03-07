Gündem Öğrencilerin 4 dil becerisi ölçülecek
EĞİTİM

Öğrencilerin 4 dil becerisi ölçülecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkçe'de 4 dil becerisinin ölçülmesine ilişkin ilk sınavın, bu ayın üçüncü haftasında pilot olarak ortaokul 7. sınıflarda uygulanacağını söyledi ve sınavla ilgili şu bilgiyi verdi: "Türkiye'de ilk kez bir çocuğun dinleme, konuşma, yazma, okuduğunu anlamada hangi seviyede olduğunu göreceğiz. Bu büyük bir araştırma projesi."

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin Türkçe ve yabancı dil yeterliliklerine ilişkin yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türk eğitim sisteminde yabancı dil eğitiminin istenilen seviyeye ulaşamamasında öğretmenlerin niteliğinin önemli bir yeri olduğunu belirten Selçuk, bu amaçla öğretmenlerin eğitimi ile ilgili özellikle yurtdışı partnerler çalışmalar yaptıklarını söyledi.

YÖNTEMSEL DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Hiçbir eğitim sisteminin kalitesinin öğretmenin niteliğini aşamayacağını kaydeden Selçuk, "Bunun dışında yöntemle ilgili birtakım hususlar da bulunuyor. Örneğin, bir çocuğunuz 3 saat ders alıyor, bir hafta geçiyor, sonra tekrar 3 saat ders alıyor. Bizim beyin araştırmalarından bildiğimiz şey; bir öğrenme etkinliğinin üzerinden 48 saat geçmişse beyin o bilgiye yeni bilgi diye bakar. Yani bunun yöntemsel olarak işlenmesi, tekrar edilmesi ve belli tekniklerle çocuğun bunun içselleştirmesine yardımcı olunması gerekiyor. Biz bunu yapmakla meşgulüz" diye konuştu.

MATERYALLER HAZIRLANIYOR

Selçuk, "İngilizce destek programı ve materyalleri ile dijital olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin nasıl destekleneceği konusunda çalışmalar var. Çocukların istedikleri zaman elektronik içeriklerden dijital olarak yabancı dil öğrenmelerini destekleyecek bir çalışmanın hazırlığı içerisindeyiz. Bunu da önümüzdeki yıla hazırlamaya çalışıyoruz. Farklı materyaller oluşturuyoruz" dedi.

DİL BECERİSİ SINAVI NİSANDA

Bakan Selçuk, Türkçe'de, dört dil becerisinde düzey belirlemeye ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Türkçe'de 4 dil becerisinin ölçülmesine ilişkin sınav, mart ayının üçüncü haftasında pilot olarak ortaokul 7. sınıflarda başlıyor. Türkiye'de ilk kez bir çocuğun, dinleme, konuşma, yazma, okuduğunu anlama vesaire hangi seviyede olduğunu göreceğiz. Bu şu ana kadar hiç yapılmamış bir şey. Bu nisan ayında 15 ilde yapılacak ama ilk pilotu martın üçüncü haftası Ankara'da yapılacak. Bu bir sınav gibi değil. Bizim çocuklarımız acaba dil gelişiminde neredeler? Acaba bizim müfredatın hangi kısmı ne kadar etkili oluyor? Bunların analizi. Bunlara katkı sağlayacak bir çalışma. Bu büyük bir araştırma projesi. Bu bir yazılım aynı zamanda. Bununla biz Türkçemizin fotoğrafını da anlamış olacağız çocuklarımız açısından."

REKLAM

ÖSYM'den adaylara YKS uyarısı
GÜNDEM
ÖSYM'den adaylara YKS uyarısı
F-35 yoksaBoeing de yok

F-35 yoksaBoeing de yok

​Erdoğan, Washington'ın F-35 şantajına cevap verdi.
ABD henüz adım atmadı

ABD henüz adım atmadı

Erdoğan: ABD'nin çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ediyoruz
Pariste unutulmaz son

Pariste unutulmaz son

Manchester, kimsenin beklemediği sürprizi yaptı.
S-500ler içinadım atılacak

S-500ler içinadım atılacak

S-400 teslimatı sonrası S-500'ler gündeme gelecek.
Şartları belli oldu

Şartları belli oldu

​Aylık 388 lira taksitle 50 bin konut müjdesi.

Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
Duygusal karar!

Duygusal karar!

İş dünyası ve tüketiciden gelen “faizi düşür” talebine yine kulak tıkadı.

PKK hedefleri yerle bir edildi

PKK hedefleri yerle bir edildi

​TSK, Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenledi.

Yunan gazetelerine manşet oldular

Yunan gazetelerine manşet oldular

Cumhurbaşkanı: Meclis kürsüsünde Yunan'la aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük yapıyorlar.

VARsız tablo: Fark 4 puan

VARsız tablo: Fark 4 puan

Süper Lig'de dikkat çeken değişiklik.
Dünyanın en pahalısı

Dünyanın en pahalısı

​Sadece bir tane üretilen araç alıcısını bekliyor.
Derin çatlak

Derin çatlak

​Kral Selman ile Veliaht Prens arasında kriz büyüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.