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Öğrenciye 161 milyon kitap

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni eğitim yılına yönelik bastırılan ders kitaplarının okullara dağıtımı başladı. Türkiye genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan milyonlarca öğrencinin yararlanacağı ders kitapları il ve ilçelerdeki belirlenen noktalarda muhafaza ediliyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Okul öncesi eğitimden 12’nci sınıfa kadar olan tüm sınıflar için hazırlanan bin 807 çeşit kaynağın tamamı hem dijital platformlarda hem de basılı olarak öğrencilere ve öğretmenlere sunulacak. Toplam 161 milyon 236 bin 722 ücretsiz ders kitabı dağıtılırken öğretmenler için hazırlanan ders kılavuzları da masalarda bekliyor olacak.


AÇIK ÖĞRETİM’E DE ÜCRETSİZ

Okul öncesi eğitimde 4 milyon 43 bin 694, ilköğretimde 83 milyon 315 bin 401, ortaöğretimde 59 milyon 670 bin 375, özel eğitimde 2 milyon 589 bin 754, mesleki eğitimde 4 milyon 363 bin 840 kitap dağıtılacak. Bunların yanı sıra okul öncesi için 1 milyon 758 bin 150, ‘365 Gün Öykü Seti’, görme engelliler için 22 bin 607 braille ders kitabı, açık öğretim ortaokulu için 1 milyon 208 bin 160, açık öğretim lisesi için ise 4 milyon 264 bin 741 kaynak kitap hazırlandı.


#öğrenci
#kitap
#Milli Eğitim Bakanlığı
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