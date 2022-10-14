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EĞİTİM

Öğrenciye 2 bin lira ulaşım desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversite öğrencilerine verilecek ulaşım desteğinin detaylarını açıkladı: "Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödeme olacak."

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenciye 2 bin lira ulaşım desteği
​Öğrenciye 2 bin lira ulaşım desteği.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversite öğrencilerine verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarını katıldığı bir canlı yayında açıkladı. Yardımın üniversite öğrencileri için yılda iki kez verileceğini belirten Yanık, "Sosyal yardım alan ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödeme olacak" diye konuştu.

2023’TE 750 TL OLACAK

Yanık, 2023’te destek miktarının 750 lira olacağını belirterek, “Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak" bilgisini paylaştı.

ÜÇÜNCÜ ÖDEMELER BU HAFTA

Türkiye Aile Destek Programı’na dair son durumu paylaşan Yanık, şunları kaydetti: “Türkiye Aile Destek Programı kapsamında iki ödeme yaptık. Üçüncü ödemeler de bu hafta itibariyle başlıyor. 15 milyar lira ile başlamıştık, şu anda Türkiye Aile Destek Programı'mızın toplam bütçesi 40 milyar lira oldu. Hane gelirinin ve hanede yaşayan kişi sayısının oranlamasıyla 450 liradan başlayarak 600 liraya kadar destek veriyorduk. Bu miktarı da yükselttik. Şu anda her ay 850-1250 lira arasında desteklemiş olacağız."

331 bin haneye doğal gaz yardımı yapıldı

  • Doğal gaz tüketim desteğine ilişkin de bilgi veren Yanık, kapsamı genişlettiklerini, ihtiyaç sahibi kiracıların da bu desteğe başvurabileceğini söyledi. Yanık, şu bilgileri verdi: "Doğal gaz tüketim desteği için 3 milyar liralık kaynak ayırdık. İlk ödemede 331 bin haneye toplam 114,2 milyon lira ödemişiz. İkinci ödemeler de ekim, kasım aylarında."

Uçak biletleri indirimli

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında imzalanacak protokolle, ücretsiz seyahat kartı aktif olan tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim yapılacak. Protokolde engelli kimlik kartı sahiplerine kolaylık sağlayacak düzenleme de yer alacak.

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