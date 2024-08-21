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Öğretmen atamalarında yeni gelişme: Tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvurularının alınacağını ve 26 Ağustos tarihinde atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı.

23:36 - 21/08/2024 Çarşamba
DHA
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları için yeniden başvuru alınacak.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları için yeniden başvuru alınacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek
" dedi.



#Milli Eğitim Bakanlığı
#Öğretmen
#Atama
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