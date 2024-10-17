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Öğretmen müdüre silah çekti

Öğretmen müdüre silah çekti

04:0017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen Serdar A.’nın tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı.

Olay, saat 14:30 sıralarında Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğretmen Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkan Serdar A, doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti. Sesi duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öğretmeni gözaltına aldı. Serdar A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu. Serdar A'nın okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığınca da (MEB), konuyla ilgili ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.




#İstanbul
#Beşiktaş
#Silahlı Saldırı
#Öğretmen

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