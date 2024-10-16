Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen müdüre silah çekti

Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası okul müdürüne silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, öğretmen Serdar A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şahsın üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Araştırmalarda; şahsın aynı okulda kadrolu öğretmen olduğu ve bir süredir mobinge maruz kaldığı için olayı planlayarak gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti.
Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı.
Panik yaşanan olayda öğrenciler tahliye edilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
- Olay, saat 14:30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesinde bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., iddiaya göre okul müdürü ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Serdar A., silahını okul müdürüne doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı. Burada silahı ile uğraştığı esnada silah ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli panik yaşandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okula gelerek öğretmeni gözaltına alarak emniyete götürdü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Şahsın üzerinden üç adet bıçak çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Şahsın üzerinden üç adet bıçak çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"16.10.2024 tarihi saat 14:30 sıralarında Beşiktaş İlçesinde bulunan bir lisede meydana gelen silahla ateş etme olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal edilmiştir.
Yapılan kontrolde; S.A.(34) isimli şahıs tarafından okulda silahla ateş edildiği anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahsın üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir.
Araştırmalarda; şahsın aynı okulda kadrolu öğretmen olduğu ve bir süredir mobinge maruz kaldığı için olayı planlayarak gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.
Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir"
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