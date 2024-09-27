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Serhat Akın'a silahlı saldırı

Serhat Akın'a silahlı saldırı

09:2027/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
IHA
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Silahlı saldırıya uğrayan Sethat Akın'ın hayati tehlikesi bulunmuyor.
Silahlı saldırıya uğrayan Sethat Akın'ın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Akın’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Futbol yorumcusu Serhat Akın, bir kanaldaki spor programının çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" şeklinde duyurdu. Hastaneye kaldırılan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Eski futbolcu Tuncay Şanlı hastanede Serhat Akın’ı ziyaret etmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda durumu gayet iyidir. Morali bozuk. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Ameliyata alınacak. Durumdan dolayı kardeşimin yanındaydım. O benim kardeşim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Durumda çok ciddi bir şey yok. Büyük ihtimal yarın bir operasyon geçirecek. Dediğim gibi söylenecek çok fazla bir şey yok. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem sinirliyim. Şu an durumu gayet iyi. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Serhat Akın’ın uğradığı silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı.


Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.






#Fenerbahçe
#Serhat Akın
#Süper Lig

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