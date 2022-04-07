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Gündem Öğretmene izdivaç skandalında MEB devreye girdi
ANKARA

Öğretmene izdivaç skandalında MEB devreye girdi

Evlenmek ve partner bulmak isteyen öğretmenler için Instagram'da açılan 'ogretmenler.cift' hesabı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Öğretmene izdivaç skandalında MEB devreye girdi
Öğretmene izdivaç skandalında MEB devreye girdi

Bakanlık müfettişlerince yapılan ilk incelemelere göre Instagram hesabındaki üyelerin birçoğunun öğretmen olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden evlenmek veya partner bulmak isteyen öğretmenlerin tanıştırma amacıyla kurulduğu iddia edilen yaklaşık 20 bin takipçili 'ogretmenler.cift' hesabı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sabah'ın edindiği son dakika bilgisine göre paylaşımı yapılan kişilerin birçoğunun öğretmen olmadığı ortaya çıkarıldı. Hesap hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

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