Öğretmenler Kılıçdaroğlu’na dava açtı: Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili açıklaması Öğretmenler Kılıçdaroğlu’na dava açtı Kılıçdaroğlu’nun, “İktidarın peşinden giden öğretmen varsa, ben ona öğretmen demem” diyerek ayrıştırıcı sözleri eğitim camiasında infiale neden oldu. “Siyasetin ahlaki zeminde yapılması gerekir” diyen Eğitim-Bir-Sen Başkan Vekili Latif Selvi, CHP liderinden özür dilemesini istedi. Eğitim-Bir-Sen, Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Aybike Eroğlu 26 Kasım 2020, 00:00 Yeni Şafak