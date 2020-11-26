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EĞİTİM

Öğretmenler Kılıçdaroğlu’na dava açtı: Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili açıklaması

Öğretmenler Kılıçdaroğlu’na dava açtı

Kılıçdaroğlu’nun, “İktidarın peşinden giden öğretmen varsa, ben ona öğretmen demem” diyerek ayrıştırıcı sözleri eğitim camiasında infiale neden oldu. “Siyasetin ahlaki zeminde yapılması gerekir” diyen Eğitim-Bir-Sen Başkan Vekili Latif Selvi, CHP liderinden özür dilemesini istedi. Eğitim-Bir-Sen, Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Eğitim-Bir-Sen, partisinin grup toplantısında öğretmenler hakkında aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa şikâyette bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM çatısı altında, Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlerimizin iradelerini yaftalamış, demokratik tercihlerini aşağılamış, tahkir edici bir üslupla öğretmenlerimize yönelik çirkin ifadeler kullanmıştır. Öğretmenin iradesini hiçe sayarak, kendi istediği gibi hareket etmediğini düşündüğü tüm öğretmenleri ötekileştiren, öğretmeni “iradesini pazarlamakla” itham eden, alenen aşağılayan, tahkir eden şahsın, bu çirkin fiili nedeniyle adalet önünde hesap vermesini istiyor; ayrıca öğretmenlerimizin ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Kılıçdaroğlu’nun, öğretmenlerin iradelerini yargılayan, onları töhmet altında bırakan, kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Öğretmenliğe saygının, öğretmene ve öğretmenin iradesine saygı duymakla başlayacağını hatırlatıyor, özür dilemeye davet ediyoruz.”

Kılıçdaroğlu'nun 'iktidarı destekleyene öğretmen demem' sözlerine Fahrettin Altun'dan tepki
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun 'iktidarı destekleyene öğretmen demem' sözlerine Fahrettin Altun'dan tepki

"Eğitimciyiz biz"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlere yönelik ayrıştırıcı sözleri büyük tepki topladı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, “Farklı siyasi görüşlerden insanların çocukları bize emanet, biz eğitimciyiz. Siyasetin ahlaki bir zeminde yapılması gerekir, eğitim öğretimden, öğretmenden elini çeksin” dedi.

Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
OYNAT 03:10
Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenlere sert mesajlar verdi. İktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu 'Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz' ifadelerini kullandı.


"Değerlendirmelerin kıymeti yok"

  • Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da “Vatana ihanet noktasında olmayan, devletimizin, milletimizin değerleriyle kavgalı olmayan her bir meslektaşımızın bizim başımızın üstünde yeri var. Bunun dışındaki değerlendirmelerin hiçbir kıymeti yok” şeklinde konuştu.
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