Öğretmenler Kılıçdaroğlu’na dava açtı

Eğitim-Bir-Sen, partisinin grup toplantısında öğretmenler hakkında aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa şikâyette bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM çatısı altında, Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlerimizin iradelerini yaftalamış, demokratik tercihlerini aşağılamış, tahkir edici bir üslupla öğretmenlerimize yönelik çirkin ifadeler kullanmıştır. Öğretmenin iradesini hiçe sayarak, kendi istediği gibi hareket etmediğini düşündüğü tüm öğretmenleri ötekileştiren, öğretmeni “iradesini pazarlamakla” itham eden, alenen aşağılayan, tahkir eden şahsın, bu çirkin fiili nedeniyle adalet önünde hesap vermesini istiyor; ayrıca öğretmenlerimizin ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Kılıçdaroğlu’nun, öğretmenlerin iradelerini yargılayan, onları töhmet altında bırakan, kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Öğretmenliğe saygının, öğretmene ve öğretmenin iradesine saygı duymakla başlayacağını hatırlatıyor, özür dilemeye davet ediyoruz.”
"Eğitimciyiz biz"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlere yönelik ayrıştırıcı sözleri büyük tepki topladı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, “Farklı siyasi görüşlerden insanların çocukları bize emanet, biz eğitimciyiz. Siyasetin ahlaki bir zeminde yapılması gerekir, eğitim öğretimden, öğretmenden elini çeksin” dedi.
"Değerlendirmelerin kıymeti yok"
- Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da “Vatana ihanet noktasında olmayan, devletimizin, milletimizin değerleriyle kavgalı olmayan her bir meslektaşımızın bizim başımızın üstünde yeri var. Bunun dışındaki değerlendirmelerin hiçbir kıymeti yok” şeklinde konuştu.