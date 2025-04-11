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Oğul Şener’in cezai ehliyeti tam

Oğul Şener’in cezai ehliyeti tam

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bedirhan Şener
Bedirhan Şener

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’e, anneannesi Leyla Çetiner’i öldürme suçlamasıyla verilen müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, savunma tarafının sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki iddialarına karşılık, dosyaya sunulan farklı tarihlerdeki raporlarda Bedirhan Şener’in cezai ehliyetinin tam olduğu ve akli dengesini etkileyecek bir hastalık bulunmadığı kaydedildi. Mahkeme, sanığın anneannesini öldürme eylemini doğrudan kastla gerçekleştirdiği belirtildi. Kararda, Bedirhan Şener’in “üst soydan akrabaya karşı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.


#Bedirhan Şener
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