|
Gündem

Ogün Samast'a yurt dışı çıkış yasağı verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de silahlı saldırıyla katleden Ogün Samast, tahliye edilmesinin ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Samast, iddianameyi bugün aldıklarını belirterek süre istedi. Öte yandan Samast'a yurt dışı çıkış yasağı verildi.

17:41 - 6/12/2023 Çarşamba
DHA
Ogün Samast
Ogün Samast

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada SEGBİS üzerinden ifade vermek için geldiği Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki adliyeden ayıldı. Adliyeden eşi Selma ile çıkan Ogün Samast, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Mahkeme salonunda sürekli geri dönerek eşine bakan Samast, adliye çıkışında kendisini bekleyen camları siyah kaplı otomobile binerek hızla bölgeden ayrıldı.

Ogün Samast'a yurt dışı çıkış yasağı verildi.

#Ogün Samast
#Hrant Dink
#Agos Gazetesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1800 gün erken emeklilik şart çizelgesi oluştu! 2008 öncesi ve sonrası...