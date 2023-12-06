Ogün Samast'a yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan Ogün Samast hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava ile birleştirildi. Samast’ın 6 Aralık’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.