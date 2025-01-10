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Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasında karar: Zaman aşımı nedeniyle dava düştü

Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasında karar: Zaman aşımı nedeniyle dava düştü

16:2910/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
IHA
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Hrant Dink'in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Ogün Samast'ın zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Hrant Dink'in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Ogün Samast'ın zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.




Ayrıntılar geliyor...

#Ogün Samast
#Hrant Dink
#adliye

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