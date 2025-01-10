Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasında karar: Zaman aşımı nedeniyle dava düştü

Hrant Dink'in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Ogün Samast'ın zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.
Hrant Dink'in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Ogün Samast'ın zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.
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