Ogün Samast o polisin adını verdi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ogün Samast ve Ersin Yolcu, Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar da duruşmaya cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

SIRTIMIZ SAĞLAM RAHAT OLUN

Ayrılan davada ilk savunmasını yapan Samast, Erhan Tuncel'in evinde Tuncel ile Yasin Hayal arasında geçen konuşmaları anlattı. Samast, FETÖ’cü eski polis müdürü Ali Fuat Yılmazer’le ilgili “Yasin, Erhan ile ne zaman görüşse Hrant Dink’in öldürüleceği konuşuluyordu. Bize geldiğinde tavrı değişiyor, ‘Devlet arkamızda, bize bir şey olmayacak, sırtımız sağlam, rahat olun, istediğinizi yapın, geniş takılın’ diyordu. Erhan Yasin’e ‘Ali Fuat müdür arkamızda, sıkıntı çıkmaz’ gibi şeyler söyledi. Yasin bana ‘Emniyet arkanda, arkamız sağlam, sıkıntı yok’ dedi” ifadesini verdi.

VAZGEÇERSEN BEDEL ÖDERSİN

Cinayeti, Hayal kendisini tehdit ettiği için işlediğini savunan Samast, “Bu olayı yapmamın en büyük sebebi Yasin'in beni tehdit etmesi. ‘İşten vazgeçersen bedel ödersin’ diyordu. Yasin sıradan biri değil. Silahlı, bombalı eylemleri vardı. Hiç istemediğim olaya Yasin yüzünden dahil oldum” dedi. Hrant Dink’in fotoğraflarını Erhan Tuncel’in çıkartıp bakkala bıraktığını anlatan Samast, “Erhan,‘Resimleri çıkarttım, poşet dosyanın içine koydum, bakkala bıraktım. Oradan alırsın’ dedi. Hatırlıyorum bunu. Oradan ya Yasin aldı ya da başka birine aldırdı” diye konuştu.

O FOTOĞRAFI TRABZON’DA VERECEKTİM

Mahkeme heyeti başkanının “Yasin Hayal seni askerden, jandarmadan, polisten biriyle tanıştırdı mı, herhangi bir kuruma gittiniz mi?” sorusuna Samast, “Hayır” cevabını verdi. “‘Olaydan sonra Samsun’a gel, sana sahip çıkacaklar’, ‘Trabzon’a gitme, Ramazan müdür açığa çıkar’ denildi mi?” sorusunu ise Samast “Yok efendim hatırlamıyorum” diye cevapladı. O gün Trabzon’a bilet aldığı hatırlatılan Samast, “Olay büyüyünce panik oldum. ‘Yapacak bir şey kalmadı, en iyisi eve gitmek. Artık Trabzon’da ne olursa olsun’ dedim. Samsun’daki o meşhur fotoğrafı orada verecektim” dedi.

29 MAYIS’TA DEVAM EDİLECEK

Samast başka bir soru üzerine “16 yaşındaydım, FETÖ'nün meşhur olduğu dönemdi. Korkuyordum. Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer gibi isimler ilk patladığında ifade vermek istemiştim” diye konuştu. Duruşmada söz verilen diğer sanıklar ise bir diyeceklerinin olmadığını beyan etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine ve Samast’ın yurt dışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Tanık Ali Fuat Akdağ hakkında zorla getirme emri çıkaran heyet, duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.

Adliyeye kırmızı dosyayla geldi

İfadesi Trabzon Adliyesi’nde alınan Samast, adliyeye siyah şapka ve gözlükle geldi. Yanında kırmızı bir dosya bulunan Samast, duruşma boyunca sık sık dönüp arkasına baktı. Görüntülenmek istemeyen Samast, duruşmadan sonra farklı bir kapıdan çıkmak istedi. Ancak Samast’ın bu talebi reddedildi. Adliyenin ana kapısından çıkan Samast, “Bir şey söylemek ister misiniz?” sorusuna “Hayır kolay gelsin” diye cevap verdi. Aracına binen Samast, adliyeden hızla uzaklaştı.







