OHAL kararnamesi Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunduğu Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''10 ili vuran depremlerde 14 bin 14 can kaybı, 63 bin 794 yaralı ve 6 bin 444 bina yıkıldı. Gaziantep'te ise 9 bin 400 can kaybı, 10 bin 395 yaralı bulunuyor. Nakdi yardımlarla sıkıntıları biraz olsun hafifletelim istiyoruz'' ifadelerini kullandı. 'Bugün Meclis'te 3 aylık OHAL ilanını yapacağız' diyen Erdoğan, ''Bu ne getirecek? Bu, Türkiye’de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır'' dedi.