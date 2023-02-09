OHAL kararnamesi Meclis'te

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Deprem bölgesinde şu ana kadar bin 300'den fazla artçı deprem oldu.
Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibari ile 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır. Geçici barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede 100 binin üzerinde çadır kurulmuş ve 1 milyon 255 bin battaniye gönderilmiştir.
22 gemi, 81 uçak ve 79 helikopter bölgede görevlendirildi. Türkiye geneli yol ağımızda ana arterlerin hepsi ulaşıma açıktır. Dün itibariyle tüm afet bölgesine kontrollü şekilde elektrik verilebilmektedir.
Girmediğimiz il ve ilçe kalmadı, köylerde de yoğun çalışıyoruz. Bölgede haberleşme normale dönmeye başladı.
OHAL uygulamasında amaç, yaraların en hızlı şekilde sarılması.
Ayrıntılar geliyor...