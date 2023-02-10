OHAL Meclis’te kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep ve Osmaniye’de depremzedeleri ziyaret edip yardım faaliyetlerini inceledi. Erdoğan, “Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi, yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir” dedi.