OHAL Meclis’te kabul edildi

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Genel Kurul'da hayatını kaybeden Adıyaman Milletvekili Yakup Taş için saygı duruşunda bulunuldu.
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. CHP, HDP ve İYİ Parti ret oyu kullandı. Oylamanın ardından 10 şehirde 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.
CHP ve İYİ Parti, OHAL’in 1 ay süreyle sınırlandırılması yönünde önerge verdi. Önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP ve İYİ Parti sözcüleri, bir ay süreyle sınırlı kalması halinde OHAL’e destek vereceklerini AK Parti’ye ilettiklerini ancak olumlu sonuç alamadıklarını kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, OHAL için
3 aylık sürenin yeterli olacağını açıkladı.
Genel Kurul’a gelen milletvekilleri yakalarına siyah kurdele takarken; Genel Kurul öncesinde vekillerin birbirilerine taziyelerini sundukları görüldü. Genel Kurul'da hayatını kaybeden Adıyaman Milletvekili Yakup Taş için saygı duruşunda bulunuldu. Taş için vekiller dua etti.