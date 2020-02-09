Ok yaydan çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da düzenlenen ‘Daha İyi Bir Gelecek İçin Ortak Vizyon’ başlıklı 1. Türkiye-Suriye Medya Buluşması’nda önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin İdlib’de yaşananları sineye çekmesinin asla mümkün olmadığını vurgulayan Altun, “Kahraman askerlerimize namlusunu doğrultan teröristlerin kökü nasıl kazındıysa vatan evlatlarını şehit eden katillerden de bunun hesabı sorulacaktır. Bayrağımıza el uzatan Beşşar Esed’in gelecekteki yeri Suriye Başkanlık Sarayı değil, ancak ve ancak Lahey’deki Adalet Divanı’dır” dedi. 2011 yılından itibaren Suriye rejiminin gayrimeşrû iktidarını muhafaza etme gayretlerinin yüz binlerce masum insanın ölümüyle neticelendiğini, bu durumun Birleşmiş Milletler’in ifadesiyle ‘İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük insani krize’ sebebiyet verdiğini söyleyen Altun, şunları kaydetti:

TERÖR KÜRESEL ARAÇ OLDU

“Bu süreçte en az 6 milyon Suriye vatandaşı canlarını kurtarmak için ülkelerinden kaçmak zorunda kaldı. Kriz, 2015-2016 yıllarında Avrupa’nın kalbine ulaştı; yaklaşık 1 milyon insan, daha iyi bir hayat kurma hayaliyle fırtınalı denizlere ve dikenli tellere göğüs gerdi. Suriye krizinin bir başka olumsuz sonucu, terör örgütlerinin gerek otorite boşluğundan faydalanarak gerek şeytani aktörlerin kasıtlı ve bilinçli adımları neticesinde bölgemize yerleşmeleri olmuştur. Terörle mücadelede uluslararası koordinasyonun ve evrensel kriterlerin yokluğu, küresel iktidar mücadelesinin terör örgütleri aracılığıyla Suriye sahasında sürdürülmesine, 21. yüzyılın bu en kahpe silahının yine masum insanlara doğrultulmasına neden olmuştur. Yine bu süreçte ortaya çıkan DEAŞ terör örgütüyle bir yandan terör tehdidi küresel bir boyut kazanmış, öte yandan dış güçler bölgemizi yeniden dizayn etme arayışları için adeta bir fırsat yakalamıştır. Terör, hem Suriye halkını hem de Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerini tehdit etmek için kullanılan bir araca dönüşmüştür.”

REKLAM

BİR VAROLUŞ MÜCADELESİ

“Tam bu noktada PKK/YPG eliyle Türkiye sınırlarında kurulmaya çalışılan terör koridoru, meşrû Suriye muhalefetinin sırtına saplanmış bir hançer işlevi görmüştür. Geniş topraklar tek bir mermi dahi atılmadan terör örgütüne hediye edilmiştir. Biz elbette vatandaşlarımızı 40 yıldır hedef alan bu kanlı terör örgütünün nasıl her fırsatta rejime payanda olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Sınırımızda kurulmak istenen terör koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla niçin paramparça ettiysek bugün de aynı gerekçeyle İdlib’de bir oldubitti yaşanmasına engel olmaya çalışıyoruz, buna mecburuz. Sözde kantonları Güneydoğu illerimize taşıma, burada güya bir iç savaş ortamı yaratma projesine neden karşı çıktıysak, terör örgütlerinin içten ve dıştan kuşatmasına karşı ikinci bir istiklal mücadelesini neden verdiysek yine aynı gerekçeyle Suriye’deyiz ve yine aynı mücadeleyi veriyoruz. Bu bir varoluş mücadelesidir, bu bir beka mücadelesidir.”

DURDURMAZSAK AKIN BAŞLAR

“Suriye’de ok yaydan çıkmıştır. Dokuz yıldır şiddete, işkencelere, teröre, açlığa dayanan bir halkın bu saatten sonra gayrimeşru bir yönetimin emri altına gireceğine inanmak ya hayalperestliktir ya cehalettir ya da burada bir kötü niyet vardır. Komşumuzun yeniden barış ve istikrara kavuşmasının tek yolu, toprak bütünlüğü ve siyasi birlik temelinde tüm toplumsal kesimleri temsil edecek demokratik bir düzenin inşa edilmesidir. Hiç kimse Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye’den başladığı gerçeğini göz ardı etmemelidir. 1 milyon mültecinin Avrupa’ya gitmesinin nasıl bir siyasi depreme yol açtığını hep birlikte gördük. Bugün sadece İdlib’de 3 milyondan fazla insanın kısılıp kaldı. Sınırımızın hemen ötesinde başlayan süreç eğer hemen durdurulamazsa yeni ve daha büyük bir mülteci akını başlayacak, bu akın yoluna çıkan her şeyi önüne katarak Avrupa başkentlerine ulaşacak. Henüz 2016 yılında taahhüt ettiği 6 milyar avroyu ödemeyen, Türkiye’de bulunan 72 bin Suriyeli sığınmacıyı kabul etme sözünü tutmayan Avrupa’nın bugün ne yapacağı merak konusudur.”