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Okul binaları LGS’ye hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran’daki LGS’nin yapılacağı tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapıldığını söyledi. Sınava yönelik bir dizi tedbir alındığını belirten Selçuk, “Ailelerimiz müsterih olsunlar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran’da gerçekleştirilecek merkezi sınavın yapılacağı tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapıldığını belirttti. Selçuk, yazılı açıklamasında, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sağlık açısından güvenli yapılabilmesi için her türlü önlemin alındığını vurguladı. Alınan önlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

KİTAPÇIK DAĞITIMI YOK

“Sınav yapılacak tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Daha önce duyurduğumuz gibi sınav günü okul girişlerinde öğrencilerimiz ellerini dezenfekte edecek ve ücretsiz maske dağıtacağız. Şimdi sınav süreci ile ilgili iki önlemi daha hayata geçirme kararı aldık. Buna göre sınavdan sonra sosyal mesafeyi ortadan kaldıracak bir kargaşaya meydan vermemek için soru kitapçıklarını sınav sonrasında dağıtmayacağız. Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklar soru kitapçıklarını okullardan alabilirler. Ayrıca, sınav evraklarına sınav görevlilerinin elle temasını önlemek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak ve toplanacak. Arkadaşlarımız süreci tekrar tekrar gözden geçiriyorlar. İhtiyaç duyulan başka bir önlem olursa hemen kararını alıp kamuoyu ile paylaşacağız. Tüm ailelerimiz ve çocuklarımız müsterih olsunlar. Bakanlığımızın tüm birimleri süreci yakinen takip ediyorlar.”

ALINAN ÖNLEMLER ŞÖYLE:

Bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler. Sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacak. Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacak.

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