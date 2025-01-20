Okulda şampanya skandalı: 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçen yıl 6 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreninde şampanya patlatıldı. Mezuniyet töreni sonrası öğretmenlerin okul bahçesindeki ve içerideki kutlaması, cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, eleştirilere neden oldu. Tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Bu kapsamda, okulda görevli 6 öğretmen ve 4 idareci olmak üzere toplam 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı.