Okulda şampanya skandalı: 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

İzmir Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda, geçen yılki mezuniyet töreninde şampanya patlatıldığı anlara dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda, 6'sı öğretmen ve 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci, görevden uzaklaştırıldı.
Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçen yıl 6 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreninde şampanya patlatıldı. Mezuniyet töreni sonrası öğretmenlerin okul bahçesindeki ve içerideki kutlaması, cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, eleştirilere neden oldu. Tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Bu kapsamda, okulda görevli 6 öğretmen ve 4 idareci olmak üzere toplam 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı.