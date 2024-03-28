Okullar kalem işi ile süslenecek

MEB tarafından başlatılan Kalemkar Okullar projesi ile yüzyıllar boyunca Türk sanatının bir dalı olarak mimari yapıların iç ve dış mekân süslemelerinde kullanılan kalem işi sanatı yeniden hayata kazandırılacak. Proje ile okul mimarilerinde Türk-İslam motiflerinin görünür hâle getirilmesi sağlanacak. Proje, kalem işi sanatının içinde barındırdığı kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak. Proje sürecinde öğrenci, öğretmen, alanında uzman akademisyen ve sanatkârların beraber yol alması sağlanacak. Projenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla belgesel tarzda bir dizi sanat programı çekilmesi planlanıyor.

HUZUR KÜLTÜRÜ AKTARILACAK

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, “Kalemkâr Okullar projesi kültür aktarımı projesi. Kalem işi sanatı ile tezyin edilerek tarihten günümüze kadar ulaşan eserler, ülkemizin en önemli kültürel miraslarından sayılıyor. Bu eserler sadece bir dekorasyon değil aynı zamanda bir dönemin belgesi ve kültür belleği olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda geleneksel Türk İslam mimarisinde kullanılan kalem işi süsleme sanatının modern okul mimarisinde yer alması, gelecek nesillere bu sanatın ve içinde barındırdığı huzur kültürünün aktarılmasında önemli bir rol oynayacak. Diğer taraftan bu projenin artık çok nadir tercih edilen bir sanat ve meslek dalı haline gelen kalem işi sanatının yeniden canlandırılmasına da katkı sağlayacağı bekleniyor" dedi.

ÖNCE TEORİK SONRA PRATİK

İşleyen, "Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar programı uygulayan İmam Hatip Liselerinde Türk İslam Sanatlarının görünürlüğünü arttırmak ve bu sürecin duyuşsal ve bilişsel yönde öğrencilerin gelişimine ne gibi katkılar sağladığını araştırmak hedefleniyor. Bu doğrultuda söz konusu programı uygulayan İmam Hatip okullarının mimarisinde ufak çapta lokal bir alanın Kalem İşi Türk İslam Sanatı ile tezyin edilmesi amaçlanıyor. Bu süreçte alan uzmanı akademisyen ve sanatçıların okullardaki branş hocaları ve öğrencileri ile bir araya getirilmesi, ders programı haricinde uygulamalı olarak bir atölye çalışmasının yürütülmesi ve bu şekilde öğrenci ve öğretmenlere bu sanatın kazandırılması amaçlanıyor. İlerleyen süreçte de yarışmalar ile bu çalışmalar değerlendirilebilir" diye konuştu.

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