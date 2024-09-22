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Okullara 30 bin temizlik personeli

Okullara 30 bin temizlik personeli

04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Yusuf Tekin.
Yusuf Tekin.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki temizlik sorununa ilişkin bakanlık bünyesine 30 bin ilave temizlik personeli alınacağını açıkladı. Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda temizlik sorunları ortaya çıkmış, bazı okullarda veliler dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizlemişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 30 bin ilave temizlik personelin göreve başlayacağını duyurdu. Tekin, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Okullardaki temizlik personeli istihdamına ilişkin soru üzerine Tekin, okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haftada 3 gün 120 bin personel görevlendireceğini aktararak, şöyle devam etti:

YARIN SÜREÇ BAŞLAYACAK

"Okulların açıldığı hafta itibarıyla bu süreç başladı fakat, iş gücü uyum programı bu projeye başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen başvuru sayısı çok az oldu. Yüzde 25'i ancak doldurulabildi. Bu talep eksikliğinden dolayı başlayıp devam etmeyenlerden çıkan eksikliklerden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. En son dün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve bakanımızla birlikte tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla çalışma bakanlığı tam zamanlı 30 bin ilave personel istihdam hakkı sunacak. Yarın itibarıyla süreci başlatacağız."



#temizlikpersoneli
#MEB
#Yusuf Tekin

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