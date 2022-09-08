Okullara 3,1 milyar TL gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mersin’de düzenlenen koordinasyon toplantısında, yeni eğitim yılı için yapılan hazırlıkları anlattı. Son 20 yılda ders kitapları nasıl ücretsiz öğrencilere ulaştırıldıysa bu eğitim öğretim yılında da yardımcı kaynakların tüm sıralarda hazır hale getirildiğini anlatan Özer, yaklaşık 136 milyon yardımcı kaynağı Türkiye’nin her noktasındaki öğrencilere ulaştırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

2,1 MİLYON TL DURUYOR

Bakanlığın, temel eğitim düzeyindeki ilk ve ortaokullara bütçelerini iller üzerinden değil doğrudan gönderebildiğine dikkati çeken Özer, “Eğitim öğretim yılı hazırlığı kapsamında tüm okullara toplam 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bugün itibarıyla okullarımız bu 3,1 milyarlık bütçenin sadece 1 milyarını kullanabildiler. Yani 2,1 milyarlık bütçe hala okulların kullanımına hazır beklemektedir” diye konuştu.

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OKULU TADİLATTA OLAN ÖĞRENCİYE YOL-YEMEK

Öte yandan taşımalı eğitim kapsamında olmayan ancak güçlendirme, yık-yap çalışmaları gibi nedenlerle eğitim yapılamayan okullardaki öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına dahil ediliyor. Konuya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda bu durumdaki öğrencilerin mağdur edilmemesi istendi. Buna göre; bu okullarda okuyan öğrenciler kayıtlarının aktarıldığı okullardaki ücretsiz taşıma ve yemek hizmetlerinden yararlanabilecek.