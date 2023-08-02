|
Gündem

Olağanüstü kurultay tartışması

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav’ın gündeme taşıdığı ve kamuoyunda ‘genel başkanının görev süresi doldu, Parti Meclisi (PM) kararı ile olağanüstü kurultaya gidilsin’ çağrısı, CHP içinde rağbet görmedi.

Uğur Duyan
04:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Önder Sav

Önder Sav

Bu seçeneğe itiraz eden çevreler, karşıt argüman olarak ‘hukuken doğru, siyaseten yanlış’ tezini kullanıyor. Yeni Şafak’a konuşan Sav, genel başkanın görev süresinin dolmasıyla ilgili sözlerinin bağlamından koparıldığını ifade ederek, Kılıçdaroğlu’nun görev süresinin dolduğunu, görevi bırakmasının siyaseten ve hukuken doğru olacağını söyledi.


SEVİGEN: SİYASETEN YANLIŞ

Baykal döneminde CHP’nin etkili isimlerinden olan Mehmet Sevigen ise Sav’ın gündeme getirdiği olağanüstü kurultay seçeneğinin hukuk açısından doğru olduğunu ancak siyaseten yanlış olduğunu bildirdi. Sevigen, Sav’ın ‘olağanüstü kurultay’ çıkışı için, “Anlattıkları doğru ama siyaseten karşılığı yok. Kurultay kararı bugün alınsa bile eylülde ekimde toplanacak” ifadelerini kullandı.


SAV’A KASET İMASI

CHP PM üyesi bir isim ise, kongre takvimi işlediği için olağanüstü kurultayın siyaseten sakıncalar barındırdığını vurguladı. Aynı isim, “Büyük kurultay delegelerinin büyük bir bölümü seçilmiş olacak. Henüz seçime gidilmeyen yerlerde ise eski delegelerden olacak. Kurultayın yapılacağı tarihte, kongreler yapıldığı için CHP’yi büyük kurultaya götüren PM’yi seçen delegelerin de büyük ölçüde değişecek olması meşruluk sorununu büyütecektir” dedi. PM üyesi bir başka isim ise, “Önder Bey, Kılıçdaroğlu’nu nasıl genel başkan yaptı onun hesabını versin. O gün neden ortadan kayboldu. Kimlerle görüştü ve sonrasında Kılıçdaroğlu ile çıkageldi, onu açıklasın” diyerek, 2010 yılındaki kaset komplosunu hatırlattı.


#politika
#CHP
#Önder Sav
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler