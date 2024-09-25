Öldürdü, yaktı eğlenmeye gitti

Ankara'da, tartıştığı arkadaşı Ü.U'yu (65) çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakıp olayı yangın gibi gösteren S.K. (62), gittiği eğlence mekanında yakalandı. Olay, Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112. Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddialara göre, Ü.U., yalnız yaşadığı evine misafir gelen arkadaşı S.K. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki arkadaş arasında kavga çıktı.

ÇEKİÇLE VURDU

Çekiçle başından yaraladığı arkadaşına düşme süsü vermeye çalışan S.K, evi de yakarak olay yerinden kaçtı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra Ü.U.’nun cesedi ile karşılaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi bulunan kişinin yanarak ölmediğini, evin ise kasıtlı bir şekilde ateşe verildiğini belirledi. İncelemelerini derinleştiren cinayet büro polisleri, tespit ettikleri şüpheli S.K.’yı yakalamak için harekete geçti.

POLİSİ ATLATMAK İÇİN OTOGARA GİTTİ

Şüpheli S.K.’nın kendisini arayan polislerden kurtulmak için önce otogara gittiği ve burada şehir dışına çıkıyormuş gibi izlenim vermeye çalıştığı öğrenildi. S.K.’nın, otogardan çıktıktan sonra ise Çankaya’nın Esat Mahallesi’nde saklandığı belirlendi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bir eğlence mekanında olduğu belirlenen ve burada yakalanan zanlı polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, “Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim” dedi. Şüpheli gerekli adli işlemlerin tamamlan-masının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.







