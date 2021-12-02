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İZMİR

Öldürdüğü eski eşi Fulya'yı hamileyken de ekmek bıçağıyla kovalamış

İzmir'de birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'un (32), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Öztürk'ün annesi Ayşe Öztürk ve diğer tanıklar, Baştosun'un, Öztürk'ü hamileyken de ekmek bıçağıyla evin içinde kovaladığını söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Öldürdüğü eski eşi Fulyayı hamileyken de ekmek bıçağıyla kovalamış
Öldürdüğü eski eşi Fulya'yı hamileyken de ekmek bıçağıyla kovalamış.

Olay, geçen yıl 9 Aralık'ta, Fulya Öztürk'ün Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede yaşandı. 1'i ilk eşinden olan 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün yanına bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, Öztürk'ün yaşamını kaybettiği belirlendi.

CANİ KOCA KISKANÇLIK SEBEBİYLE ÖLDÜRDÜ

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polise teslim olan ve ifadesinde Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturmanın ardından Baştosun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

2'NCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ


Davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Hasan Ozan Baştosun, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Fulya Öztürk'ün ailesi ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada, Öztürk'ün kardeşi Aynur ve babası Ahmet Öztürk, şikayetçi olarak dinlendi. Aynur Öztürk, Fulya'nın ilk eşinden olan oğlu Batu'nun (15), kendisine Hasan Ozan Baştosun'un hamileyken Fulya'ya bıçak çektiğini anlattığını söyledi. Ahmet Öztürk ise ifadesinde, olaydan kısa süre önce kızıyla yaptığı telefon görüşmesinde Hasan Ozan'ın, telefonunu aldığını söylediğini belirtti.


'KIZIMI BIRAKAMAM'


Tanıklara da söz verilen duruşmada ilk olarak konuşan Aynur Öztürk'ün nişanlısı Turan Şahin, şunları söyledi:
"Fulya ve Hasan Ozan, Antalya'dayken ziyaretlerine gitmiştik. Kağıt oyunu oynarken kavga etmeye başladılar. Fulya bu sırada, 'Oğlumun yanında bıçak çektin, kardeşimin yanında da bunu mu yapıyorsun?' dedi. Fulya ablayı dışarıya çıkarıp bıçak olayını sordum ama anlatmadı. Biz Aynur'la Fethiye'ye dönerken bizimle gelmesi teklifinde bulunduk. Bize, 'Kızımı bırakamam, Batu'yu kurtarın' dedi. Biz de Batu'yu alıp Fethiye'ye götürdük. Yolda bıçak olayını ona da sorduk. Bize, "Ben odamdaydım. Önce annem ardından da Ozan abi ekmek bıçağıyla odaya daldı' dedi."


'FULYA'YI KİMSEYLE GÖRÜŞTÜRMÜYORDU'


Fulya'nın kuzeni Gülçin Güler de tanık olarak dinlendiği duruşmada, çift arasında sürekli şiddetin olduğunu söyleyerek, "Hasan Ozan, müşterek çocuklarını göstermemek için Fulya'yı sürekli tehdit ediyordu. Fulya, Hasan Ozan'ın Batu'ya zarar vermesinden de korkuyordu. Biz komşu olduğumuz için evlerindeki bağırma seslerini sürekli duyuyorduk. Hasan Ozan, Fulya'yı bizlerle ve arkadaşlarıyla görüştürmek istemiyordu. Fulya'yı yalnızlaştırmak istiyordu" ifadelerini kullandı. Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen Öztürk ailesinin avukatları, sanığın en ağır cezayı almasını isterken, sanık avukatları ise cinayetin tasarlayarak olmadığını savundu.
Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, Hasan Ozan Baştosun'un tutukluluk halinin devamına ve Baştosun'a ait olan ancak olaydan bir süre önce Fulya Öztürk'ün kullanmaya başladığı cep telefonunun bilirkişi tarafından incelenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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