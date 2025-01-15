Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Öldüren kumpir: Yediği kumpirden zehirlenen kadın öldü, işletme sahibi tutuklandı

Öldüren kumpir: Yediği kumpirden zehirlenen kadın öldü, işletme sahibi tutuklandı

23:2615/01/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İzmir'de bir kişinin yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybettiği işletmenin sahibi tutuklandı.
İzmir'de bir kişinin yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybettiği işletmenin sahibi tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden kadının ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi tutuklandı. N.D'nin işletmesinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlendiği belirlendi. İşletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Aralık 2024'te Buca'daki bir kumpircide yediği kumpirin ardından sağlık sorunları yaşayan ve iki gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışma kapsamında, N.D'nin işletmesinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi.

Zehirlenen kişilerin tespit edilmesinin ardından şikayetleri alındı.

İş yeri sahibi N.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Otopsi raporu bekleniyor

Evinde ölü bulunan Servet Polat'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan örneklerin incelemesinin ve otopsi raporu çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tarım Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulundu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Olay

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evde dinlenen Servet Polat, ailesi tarafından tuvalette hareketsiz halde bulunmuştu.

Aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi olmuştu.





#Buca
#Kumpir
#Salmonella

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
E-Devlet Sed yardımı ön başvuru ekranı açıldı! 2025 Sed yardımı kimlere veriliyor, ne kadar?