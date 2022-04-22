Kumpir tarifi: Kumpir malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Canınızın çektiği tüm malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiz ev yapımı kumpir... İşte, mayonez ve ketçap ile taçlandıracağınız harika lezzetin tarifi.

KUMPİR TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2 adet büyük boy patates

-2 yemek kaşığı tereyağı

-3/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

-1 çay bardağı haşlanmış mısır

-1/2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış zeytin

- 4-5 adet kornişon turşu

-2 yemek kaşığı mayonez

-2 yemek kaşığı ketçap

-1/4 çay kaşığı tuz

KUMPİR TARİFİ YAPILIŞI

1. Patatesi güzelce yıkayıp kağıt havluyla kurulayın ve iyice kurumasını bekleyin. Kuruyan patatesin üzerini önce bir fırın kağıdı ile sarın.

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2. Daha sonra üzerini alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden 200 derece ısıttığınız fırının tabanına patatesi yerleştirin. Ters çevirdiğiniz bir tepsiyi çok az aralık kalacak şekilde üzerine kapatın. Bu şekilde yaklaşık 90 dakika pişirin.

3. Fırından çıkardığınız patatesi ortadan dikey şekilde kesin ve arzu ettiğiniz kadar tereyağı ilave edin.

4. Kaşar peyniri ile orta kısımlarını ezin.

5. Daha sonra kumpirlerinizi bir tabağa alın ve üzerine dileğiniz malzemeleri ekleyin.

6. Damak tadınıza göre en üste mayonez, ketçap da ekleyebilirsiniz.

**Afiyet olsun.

KUMPİR TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

2 porsiyon kumpir tarifinin hazırlama süresi 5 dakika, pişirme süresi 90 dakikadır.

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KUMPİR KALORİ DEĞERİ

2 porsiyon kumpir tarifinin kalori değeri 539 kcal'dir

KUMPİR TARİFİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Büyük boy, düzgün ve belirli bir kalınlıkta olan patatesleri seçmiş olmanız önemli. Fırından çıkan patateslerin orta kısmını açtıktan sonra vakit kaybetmeden tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniriyle patatesin iç kısmını ezmelisiniz.

KUMPİR PİŞİRME ÖNERİSİ

Fansız programda fırını çalıştırırsanız patateslerin içinin nemli kalmasına yardımcı olursunuz.