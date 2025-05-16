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Oltu'da heyelan: dağdan kopan kaya parçaları mahallenin yolunu kapattı

Oltu'da heyelan: dağdan kopan kaya parçaları mahallenin yolunu kapattı

20:2916/05/2025, Cuma
DHA
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Erzurum'da heyelan sonrası dağdan düşen kaya parçaları yolu kapattı.
Erzurum'da heyelan sonrası dağdan düşen kaya parçaları yolu kapattı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sonrası dağdan düşen kaya parçaları Kemerkaya Mahallesi'nin yolunu kapattı. Mahalle Muhtarı Tuncay Doğan, heyelan nedeniyle yolun kapandığını ve yetkililere bilgi verdiklerini söyledi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yağış sonrası dağdan kopan kaya parçaları kırsal Kemerkaya Mahallesi'nin yolunu kapattı. Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, yolun açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden kırıcı iş makinesi istediklerini söyledi.

Oltu'da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Kemerkaya Mahallesi yoluna dağdan kopan kayalar düştü. Tonlarca kaya ve toprak sebebiyle Kemerkaya Mahallesi'nin ilçeyle bağlantısını kesildi. Kemerkaya Mahallesi Muhtarı Tuncay Doğan, heyelan nedeniyle yolun kapandığını ve yetkililere bilgi verdiklerini söyledi.

Dağdan düşen kaya parçaları yolu kapattı.
Heyelan bölgesinde incelemede bulunan Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan,
“Büyük kayaların yola düşmesi sonucu yol ulaşıma kapanmış durumda. Şu an yetkililerle istişare halindeyiz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden kırıcı iş makinesi talep ettik. Bu kayaları kırmadan kaldırma şansımız yok. En kısa sürede iş makinelerimiz gelecek ve yolu açacağız. Köylülerimizle irtibat halindeyiz, muhtarımızla birlikte süreci takip ediyoruz”
diye konuştu.



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