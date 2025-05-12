Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah 11.00 itibariyle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep‘in batısında (Şahinbey, Islahiye, Nurdağı) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.