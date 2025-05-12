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Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

17:2912/05/2025, Pazartesi
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşlara ani sel ve su baskınına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah 11.00 itibariyle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep‘in batısında (Şahinbey, Islahiye, Nurdağı) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Yarın gece saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



#Meteoroloji
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