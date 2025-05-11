Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bu hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yapılan son tahminlere göre İstanbul'da da salı günü sağanak geçişlerinin olacağı belirtildi. İşte Meteoroloji'den yapılan hava durumu değerlendirmeleri ve il il tahminler.
Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta da gök gürültülü sağanak etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bu hafta gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Çelik, yağışların kuvvetinin batı bölgelerinde az, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer kuvvetli olacağını söyledi.
3 büyükşehirde hava durumu
Ankara'da bu hafta parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını vurgulayan Çelik, salı ve çarşamba günü başkentte gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti. Çelik, Başkentte bu hafta en yüksek sıcaklığın 20 derece olacağını kaydetti.
Çelik, İzmir'de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 26-27 derece civarında olacağını bildirdi.