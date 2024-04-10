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Ölüm yolculuğu: Lastik botta sürüklenirken son anda kurtarıldılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

12:29 - 10/04/2024 Çarşamba
DHA
Sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı
Sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası açıklarında önceki gün saat 08.00 sıralarında motor arızası yapan lastik bottakilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19'u çocuk, 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.




#Kuşadası
#lastik bot
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
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