Lastik botta ölüm yolculuğu: 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.