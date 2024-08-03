On binler Filistin için kıyamda: Şehit Haniye'nin son çağrısı sonrası meydanlar doldu taştı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramadan önce Filistinlilere destek için yaptığı çağrı İstanbul'da karşılık buldu.

İsrail'e tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Ayasofya Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, tarihi yarımadanın farklı noktalarından alana ulaştı.

Alana doğru yürüyüşte Eminönü, Gülhane Parkı, Küçükayasofya civarındaki cadde ve ara sokaklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.





Vatandaşların bir araya geldiği mitingde kalabalık, Ayasofya Meydanı'ndan çevredeki cadde ve sokaklara taştı.

Vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile Kelime-i Tevhid flaması ve kefiye taşıdı, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

Katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil ABD Filistin'den defol", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi.

Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizlerde ise "Gazze'de soykırım var", "İsrail soykırımı durdur", "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ifadeleri yer aldı.

'ERDOĞAN FİLİSTİN'İN DİMDİK YANINDA DURDU'

Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya'dan dünyaya seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dik duruşu için teşekkür eden Nassar, "O yiğit Cumhurbaşkanı Filistin'ın dimdik yanında durdu. Herkes Hamas terör örgütü derken o aslan gibi karşılarında durarak, "Hamas vatanını savunun mücahitlerdir" dedi.





BOYKOT ÜRÜNÜ SATAN İŞ YERLERİ PROTESTO EDİLDİ

Vatandaşlar, soykırım destekçisi Burger King ve McDonald's'ı, "Ülkemde Siyonist istemiyorum" diyerek protesto etti.









HEDEF AYASOFYA MEYDANI

Eyleme katılan Özgür Kudüs Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfı gönüllüleri, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin posterleri açıldı.

Yürüyüş nedeniyle tramvay seferleri Sultanahmet bölgesinde durdurulurken, bazı yabancı zincir restoranların önünde güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık, bu restoranların önünde ıslık çalarak protestoda bulundu.

Yürüyüş yapan topluluk, Ayasofya Meydanı'ndaki diğer grupla buluştu.









HANİYE'NİN SON İSTEĞİ

“Şehit İsmail Haniye’ye Sözümüz Var” diyerek çağrı yapılan buluşma öncesinde, #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan duyurular yapıldı. İsmail Haniye’den “Son Çağrı” buluşmasında dünya kamuoyuna birliktelik ve destek mesajı veriliyor. Filistin halkının haklı direnişine destek amacıyla Ayasofya Meydanı’nda icra edilen eylemde slogan ve marşlar ile İstanbul’un tek yürek oluyor.

İsrail işgali altında olan Filistin topraklarında 7 Ekim 2023’den bu yana saldırılar soykırım boyutunda devam etti. Geride kalan 300 günde ise dünyanın gözü önünde 40 bine yakın Filistinli şehit edildi, 91 bin kişi yaralandı. 10 bin Filistinli kayıp, 2 milyonun üzerinde Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Son saldırılarda çocuklarını ve torunlarını şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye de şehadete erenler arasında yer aldı.















