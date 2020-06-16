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EĞİTİM

On dört bin yetenekli öğrenci aranıyor

MEB, ülke genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına, özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek. Başvurularda, LGS puanına bakılmadan sadece özel yetenekleri ve okul başarı puanları dikkate alınacak

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak. Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak. 20 Haziran’da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında, spor, sanat veya müziğe yeteneği olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt için bugünden itibaren 29 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek.

SINAVLAR TEMMUZDA YAPILACAK

  • Öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağından bu öğrencilerin LGS merkezi sınav puanları, yetenek sınavlarında dikkate alınmayacak. Yetenek sınavında, 50 ve üzerinde puan alanlar arasında, yetenek sınavının yüzde 70’i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30’u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak. Yetenek sınavlarının 1-10 Temmuz’da yapılması planlanıyor.

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