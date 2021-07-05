Önce adaylığını açıkla

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak cevaplar veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 sonrasına işaret ettiği konuşmaları, aday olmadan bu söylediklerini nasıl yapacağı sorusunu akıllara getiriyor. Kılıçdaroğlu en son cuma günü Samsun’da gençlerle ettiği sohbet sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek “Hiç meraklanmayın. İndireceğim o beyefendiyi aşağı” dedi. Geçtiğimiz günlerde ilk köprü temeli atılan Kanal İstanbul’u durduracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu işe giren müteahhit, bu işe kredi veren banka unutsun kendisini. Buna imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim” sözleriyle, yetkinin kendinde olacağı mesajı vermiş ve mega projeye yatırım yapacak firma ve bankaları da tehdit etmişti.

ADAY DEĞİLSE KİME YAPTIRACAK?

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“Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a satıldığı” yalanıyla çirkin bir algı operasyonu yürüten CHP Genel Başkanı, bununla ilgili “O tank palet fabrikasını söke söke alıp şanlı ordumuza vereceğiz” dedi. Suriye’nin yeniden imarı için AB’den finansal destek sözü aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Geri dönüşü AB finanse edecek. Bana söz verdiler” demiş; “128 milyar dolar” yalanıyla ilgili ise “Hesabını soracağım” çıkışını yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun iptal edeceğini, hesabını soracağını söylediği proje ve icraatlar için öncelikle 2023’te aday olması ve seçimi kazanması gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun aday olmazsa tüm bunları kime yaptıracağı, bir başkası Cumhurbaşkanı olacaksa ne yapacağına Kılıçdaroğlu’nun mu karar vereceği merak ediliyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu

GENÇLERE SESLENDİ YİNE İFTİRA ATTI

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in YouTube’da yayınladığı videolar üzerinden “siyasi mühendislik ve iktidar” hesapları yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tıpkı Peker gibi video yayınlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu, önceki akşam Twitter hesabından yeni bir video daha paylaştı. Konuşmalarını “40 yaş altına” yapan Sedat Peker gibi, Kılıçdaroğlu da özellikle “gençlere” seslendi. Hakkında düzenlenen fezlekenin hafta içi TBMM’ye gönderildiğini hatırlatan CHP Genel Başkanı, “Hapse atmak istiyorlar beni. Çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın korkmayın gençler. Bir taneniz bile ‘Artık bu ülkede yaşanmaz’ derse, hakkımı helal etmem” sözleriyle gençleri provoke etmeye kalkıştı.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

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Son 10 yılda kendisine ve ailesine yönelik atılmadık iftira kalmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Önüne mermi atıldığını, şehit cenazesinde saldırıya uğradığını, konvoyuna silahlı saldırı düzenlendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, gençleri Erdoğan’a karşı kışkırtmaya çalıştı. Cumhurbaşkanına karşı çirkin bir dil kullanan CHP Genel Başkanı, “Sen bana ne yapabilirsin? Sen ve senin avanelerinin bana ne yapmadınız ki bundan sonra yapacaklarından korkalım? Senin iktidarın bana ve aileme yaşatmadık ne bıraktınız ki senden zerre kadar çekineyim” diyerek, Erdoğan’a yönelik son dönemki iftiralarına yenilerini ekledi.

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